L'eslovè Roglic puja al graó més alt del podi de la Vuelta

El favorit no va decebre. Primoz Rolgic (Jumbo-Visma) va proclamar-se ahir campió de la Vuelta a Espanya després de 21 etapes amb un temps de 83 h 07' 31'' en l'arribada a Madrid. Aquesta última prova de La Vuelta la va gua-nyar Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) a l'esprint.

Alejandro Valverde (Movistar) va concloure una gran Vuelta amb el segon lloc, amb només 2' 16 de diferència respecte de l'eslovè. La gran sorpresa ha estat Tadej Pogacar (Emirates), que va guanyar la penúltima etapa i va certificar ahir el tercer lloc en la classificació general de la gran volta.

Roglic no només va aconseguir la victòria en la general, sinó que també es va proclamar campió de la classificació per punts i és l'onzè ciclista que aconsegueix aquest doblet a la Vuelta que va aconseguir fa dos anys el britànic Chris Froome. El guanyador de la muntanya va ser el francès Geoffrey Bouchard (AG2R), i la gran sorpresa, Pogacar, va obtenir el mallot blanc que premia el millor ciclista jove de la prova. El Movistar va ser el guanyador per equips.

Els altres dos favorits a guanyar la Vuelta, els colombians Nairo Quintana (Movistar) i Miguel Ángel López (Astana), han acabat en quart i cinquè lloc, respectivament, i no han acabat de lluitar gairebé en cap moment per la victòria final, tot i que López va ser líder en algunes etapes i Quintana va estar molt a prop d'aconseguir el lideratge diverses vegades.