L'Igualada femení obté una victòria convincent en el seu debut, a Terrassa

L'Igualada femení va estrenar-se a la lliga de Primera Estatal amb un marcador convincent (0-3) al camp del Fundació Terrassa, equip entrenat pel manresà Victor Vera. Les noies de Marta Cubí van iniciar el matx amb moltes ganes i iniciativa, i van generar diverses ocasions de gol. Al minut 20, Salanova va avançar les anoienques en el marcador i el partit es va posar de cara per a les jugadores blaves. Però el gol va fer reaccionar les locals, que van acostar-se amb perill a la porteria de Queralt. L'Igualada va resistir i es va arribar al descans amb victòria per la mínima (0-1). L'entrenadora visitant va reajustar aspectes per no patir a la segona meitat i el conjunt igualadí va ser molt superior a la represa.

A la segona part, el duel va tenir un altre aire. Les blaves jugaven des del darrere amb paciència, i les terrassenques, amb una pressió avançada. Les igualadines van saber superar el posicionament de les locals i amb tranquil·litat va arribar el segon gol, també de Salanova. Per arrodonir la victòria, Núria, després d'una jugada col·lectiva, arribant des de la segona línia, va fer el tercer i definitiu gol. L'equip femení de l'Igualada s'estrenarà a casa, diumenge que ve, davant l'Osca (12.30 h) amb la moral alta després de sumar els tres primers punts.