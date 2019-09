El Manresa júnior tomba el Barça

En la primera jornada de lliga a Prerferent, en el cap de setmana de l'Open Day de Blanes, amb tots els partits del grup concentrats a la vila costanera, l'equip júnior del Catalana Occident Manresa es va estrenar amb una victòria clara sobre el Barça. Els manresans, amb Jordi Serra i Pere Romero d'entrenadors, es van escapar en el marcador a partir del segon quart i no es van deixar atrapar.

Amb un rodatge que encara és limitat per les alçades dels curs, uns i altres no van mostrar la seva millor imatge, però el Manresa es va avançar amb un 23-27 a la fi del primer quart. Va ser en els últims minuts del segon quart quan els del Bages van obrir escletxa. La defensa va ser el factor clau per poder desnivellar el resultat, gràcies a una zona que el Barça no va saber enforntar amb fluïdesa. Els visitants se'n van aprofitar tot agafant una lleugera distància en el marcador, amb vuit punts d'avantatge abans del descans. Estona, però, que aprofitaria el Barça per sortir a la pista amb més energia que amb la que ho havia fet a l'inici del matx. També hi van influir uns minuts de dubte dels manresans, moment en el qual van trobar a faltar encert en tirs, a priori, senzills. Al final tot es va quedar en un ensurt i el percentatge anotador va millorar molt en l'interval cap al quart període.

En els darrers deu minuts, els manresans van tenir serenitat per confirmar la victòria en aquesta primera jornada, un resultat que els estimula per afrontar amb més motivació els propers partits.