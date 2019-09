El Nàstic, amb baixes, fa mèrits per al triomf però cedeix dos punts a Girona

El Gimnàstic de Manresa juvenil, amb fins a set baixes per lesió, està tenint un calendari molt exigent. Malgrat tot, el conjunt dirigit per Adrià Talavera es mostra invicte i ahir va sumar un valuós empat a domicili davant del Girona B, tot i fer mèrits suficients per endur-se els tres punts. El porter bagenc va posar-se la capa d'heroi i va aturar una pena màxima quan faltaven deu minuts per al final.

Durant la primera meitat, l'equip gironí va ser millor. Els locals van fer mal amb arribades per les bandes però el conjunt manresà, molt sòlid defensivament, va evitar qualsevol perill local. Es va arribar al descans amb el marcador inicial. A la represa, la dinàmica va canviar i els jugadors escapulats van dominar i van mostrar una millor cara. L'equip visitant, però, no va estar encertat de cara a porteria i no va poder desfer l'empat. A deu minuts del final, l'àrbitre va xiular penal a favor del Girona per unes possibles mans.

Hassan va aturar el llançament des dels onze metres i els visitants van aconseguir sumar un punt en una sortida complicada.

Amb aquest empat, el Gimnàstic de Manresa suma 5 punts dels 9 possibles. Dissabte vinent, els bagencs rebran el Cerdanyola del Vallès a casa (17 h).