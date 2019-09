La sesrovirenca Núria Marqués conclou els Mundials amb un sisè lloc als 100 braça

La nedadora Núria Marqués va finalitzar ahir els Mundials Paralímpics de natació disputats a Londres amb un sisè lloc en la prova de 100 metres braça. La de Castellví de Rosanes va quedar lluny de les seves competidores i no va poder aconseguir la tercera medalla en els campionats. Ahir també va competir en la prova de relleus del 4x100 metres lliures, on no van aconseguir un gran resultat, sent les últimes classificades en l'última final que es va disputar dels Mundials Paralímpics en el dia d'ahir. També va participar en els 50 metres lliures, però no es va classificar per a la cursa final.

Així doncs, Marqués va acabar ahir la seva participació amb dues meritòries medalles, entre les quals es troba l'or que va obtenir en els 200 metres estils. També va obtenir el bronze en els 4x100 metres estils per relleus. La mala notícia per a la castellvinenca va ser en la prova dels 100 metres esquena, en la qual va quedar en segon lloc i hagués aconseguit la medalla de plata si no hagués estat desqualificada per realitzar de forma il·legal el viratge. A escala estatal, ahir es van aconseguir dues medalles per a la delegació, la d'Òscar Salguero, plata als 100 metres braça en categoria SB8, i la Sarai Gascón, bronze als 50 metres lliures S9.