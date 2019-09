El Rayo de Paula Fernández empata davant del Barça

El Rayo Vallecano va sumar el primer punt de la temporada després d'empatar enfront del totpoderós FC Barcelona (1-1). La jugadora de Sant Fruitós de Bages Paula Fernández va disputar 68 minuts i va provocar el penal que, a l'inici de la segona meitat, va permetre el primer gol local.

Les jugadores del FC Barcelona arribaven a la cita després de completar una pretemporada impecable i havent començat les competicions oficials amb dos bons partits, mentre que el Rayo havia viscut una situació estranya, amb la destitució de l'entrenadora quan faltaven tres setmanes per iniciar la lliga i amb una afició enfrontada a la directiva, situació que va provocar que només 925 espectadors assistissin a l'estadi per veure un enfrontament de la Lliga Iberdrola, la màxima competició estatal femenina.

El Barça va dominar la primera meitat i Leila va enviar un xut al pal al minut 5 de partit. El conjunt dirigit per Lluís Cortés va tenir la pilota, però sense crear gaire ocasions durant els primers 45 minuts, i ambdós equips van enfilar cap al túnel de vestidors amb el marcador inicial.

A la represa, l'entrenador blaugrana va buscar solucions des de la banqueta i va donar entrada a Asisat Oshoala i Andrea Falcón en els llocs d'Aitana i Leila, fet que va produir una variació en el sistema de joc blaugrana. Però de poc va servir i, de fet, al minut 56, un penal comès per Alexia sobre la sanfruitosenca Paula Fernández va transformar-lo Auñón en l'1 a 0. Les blaugrana van seguir buscant solucions des de la banqueta i Patri va entrar per Hamraoui i Torrejón en el lloc de Candela. Amb l'ànsia d'haver de marcar, el Barça va anar cap a dalt i va ser llavors quan, al minut 81, va trobar el premi en forma d'un penal a favor, que va transformar Jenni Hermoso. Però el gol de l'empat no va propiciar una remuntada i l'1 a 1 es va convertir en el resultat definitiu, amb el FC Barcelona deixant-se ja els primers dos punts de la temporada.



Nou empat de Núria Mendoza

La Reial Societat, amb la jugadora central de Monistrol de Montser-rat Núria Mendoza, no va poder passar de l'empat a zero gols en el seu enfrontament a casa davant del Llevant. Mendoza va disputar els noranta minuts però el seu conjunt no va estar encertat de cara a porteria i les basques van cedir un nou empat, després d'empatar la setmana passada al camp del València.

El Real Betis, amb la manresana Marta Perarnau, que no va ser convocada per l'enfrontament davant del Deportivo de la Coruña, va cedir una derrota per la mínima en un partit molt ofensiu. Les gallegues es van avançar amb un gol matiner al minut 2, però les sevillanes van empatar a mitjan primera meitat. A la represa, les visitants van encarrilar amb dos gols seguits i les locals van maquillar el resultat al final (3-4).