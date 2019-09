La Salle es desfà del Vilatorrada en un partit decidit al darrer instant

La Salle Manresa es va classificar per a la final de la Copa Bages després de vèncer el Vilatorrada en un partit que no es va decidir fins als darrers segons (66-64).

En el primer quart hi va haver diverses alternatives en el marcador, fins que els jugadors dirigits per Toni Manyosas van clavar un parcial de 7-0 per tancar-lo amb avantatge (20-14). En el segon període, els manresans van començar mantenint la diferència, però, posteriorment, els santjoanencs van fer un pas endavant en defensa i van arribar al descans amb només dos punts de desavantatge en l'electrònic (35-33).

En la segona meitat, La Salle va dominar el rebot i va tenir una màxima diferència d'onze punts davant un rival amb les idees poc clares en atac (59-50 al final del tercer quart). En els darrers deu minuts, el Vilatorrada va aprofitar la sequera ofensiva lasal·liana i es va posar a un sol punt. Posteriorment, Mas va ampliar la renda des del tir lliure i, en la darrera jugada, Tejero va fallar un llançament que hauria conduït cap a la pròrroga.