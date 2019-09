El Sallent ensopega contra un Ripollet més efectiu

El Sallent va caure derrotat contra un Ripollet que va saber aprofitar els errors concebuts pel conjunt del Bages. Un gol matiner dels locals i un altre just abans del descans no van impedir que els blaugranes gaudissin de diverses oportunitats que els fiquessin de nou dins del partit. Però el tercer gol, produït de nou per un desajust defensiu a 20 minuts del final del partit, va acabar amb qualsevol esperança de l'equip visitant.