El Sevilla torna a ser líder i el Granada puja a llocs europeus amb polèmica

Un gol de Joan Jordán, que ja va ser decisiu a la segona jornada al camp del Granada ,va donar al Sevilla els tres punts que li permeten recuperar el lideratge que ja havia ostentat després d'aquell partit. L'equip de Lopetegui va dominar gairebé tot el duel al camp de l'Alabès, però va estar a punt de cedir dos punts en el tram final, quan els vitorians van atacar la porteria de Vaclik.

Pacheco va ser el protagonista de la primera part per a l'Alabès, en aturar les ocasions d'Ocampos, Banega i De Jong sota la pluja. Després d'un altre refús a xut en pròpia porta de Rodrigo Ely, va ser Jordán qui va inaugurar el marcador amb un magistral llançament de falta. L'entrada de Burke va revitalitzar l'Alabès i els àrbitres del VAR es van abstenir de considerar penal una trepitjada a Aleix Vidal. En el tram final ho va intentar Manu García i el partit es va embrutir, però els tres punts van acabar viatjant a Sevilla.



Amb nou en mitja hora

Qui puja a posicions europees és el Granada, tot i que ahir va treure clar partit del fet que el Celta es va quedar amb nou homes a la mitja hora de joc. Primer, el VAR va provocar la vermella a Jorge Sanz per trepitjar el taló de Soldado i després va veure la vermella Fran Beltrán. Amb tantes facilitats de Prieto Iglesias, Germán i Yangel Herrera van permetre que els andalusos ja hagin sumat set punts dels nou disputats a domicili.

A la zona mitjana se situen el Valladolid i l'Osasuna després d'un duel que va acabar amb taules. És el tercer empat dels navarresos i el segon dels castellans. Pablo Hervías va inaugurar el marcador pels locals i Robert Ibáñez va establir l'empat nou minuts abans del final.

En el darrer partit de la jornada, el Betis i el Getafe van empatar (1-1) després d'un altre duel elèctric i ple de tensió, tant durant el partit, com després. Jaime Mata, de penal, va avançar els madrilenys i el Betis es va quedar amb deu homes per l'expulsió de William Carvalho. A la represa, un penal a Fekir va ser transformat per Joaquín i el Betis va veure com li expulsaven, també, Loren Morón.