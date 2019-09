Un Solsona superior pateix més del compte per endur-se el triomf a Térmens

El Solsona ha aconseguit la primera victòria de la temporada després d'imposar-se a domicili al Térmens. Des del primer minut de joc es va veure un Solsona molt superior, que dominava la possessió de la pilota, controlava el ritme del partit i generava les ocasions de gol més perilloses.

El Térmens esperava el seu moment mentre es defensava, ben organitzat, amb l'objectiu de mostrar un joc més directe que pogués sorprendre la defensa dels visitants. La superioritat dels solsonins es va veure reflectida quan Xavier Ratera va anotar un doblet en menys de 15 minuts, en aconseguir que el seu equip anés al descans amb avantatge.

La segona part va ser semblant a la primera. Els locals no podien fer un gol que retallés la distància que els separava i els posés de nous dins el partit, mentre que el Solsona no aprofitava les ocasions que generava per sentenciar el partit. A les acaballes del temps reglamentari, el Térmens va aconseguir el gol que tant anhelava i que l'apropava a l'empat. Els últims minuts van ser un bombardeig constant de pilotes llançades i centrades per part dels locals a l'àrea dels blanc i blaus, els quals es defensaven amb dents i ungles mentre esperaven el xiulet final que sentenciés la victòria.