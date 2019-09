Toni Bou no guanya a Entrimo i té Jaime Busto a 15 punts en l'estatal

Va haver-hi sorpresa en la prova del Campionat d'Espanya disputada a Entrimo (Ourense). El vencedor de la cursa no va ser Toni Bou, com és el costum els últims anys, sinó que va guanyar el basc Jaime Busto, que, a més, es troba a 15 punts del de Piera en la classificació general a falta de dues curses per a què finalitzi el campionat estatal. El 26 vegades campió del món tampoc va fer una mala cursa, ja que va obtenir el segon lloc a només dos punts de diferència respecte del basc.

Toni Bou havia guanyat les quatre proves anteriors del Campionat d'Espanya, disputades a Arnedillo (La Rioja), les dues de Pobladura de las Regueras (Lleó) i la prova celebrada a la localitat berguedana d'Olvan. La pròxima prova, la penúltima de la temporada, serà a Sigüenza (Guadalajara) el proper diumenge 6 d'octubre, i el 10 de novembre acabarà el Campionat d'Espanya, aquest any a Valderrobres (Terol).