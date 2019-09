Espanya compartirà grup amb el Japó i Geòrgia en la Copa del Món de l'ATP

L'edifici de l'Opera House de Sydney va ser l'indret escollit pel Tennis Austràlia, organitzador del torneig, per fer el sorteig oficial de la nova competició de la Copa del Món de l'ATP. El torneig es farà del 3 al 13 de gener i se celebrarà per primera vegada poc abans que es disputi l'Obert d'Austràlia, que sempre és el primer gran eslam de cada temporada.

Els amfitrions de l'acte van ser llegendes del tennis australià de les darreres dècades, com Patrick Rafter, Lleyton Hewitt, Ken Rosewall i John Newcombe. En el bombo hi van entrar els 19 equips classificats fins al moment, 18 dels quals pel rànquing individual del seu millor jugador i Austràlia en qualitat d'equip amfitrió. Encara falta saber la identitat de les cinc places restants.

Al grup A, que es jugarà a Brisbane, hi haurà Sèrbia, amb Djokovic, junt amb França, Sud-àfrica i un quart equip per decidir. Espa-nya, amb Rafa Nadal, estarà al grup B, amb seu a Perth, i s'enfrontarà al Japó, Geòrgia i un equip encara incert. Suïssa, que té Roger Federer com a líder, formarà part del grup C, a Sydney, amb Bèlgica, la Gran Bretanya i un quart equip que encara s'ha de saber.

Al grup D es trobaran Rússia, Itàlia, els Estats Units i un quart país per esbrinar. El sorteig ha situat els equips d'Alemanya, Grècia, el Canadà i Austràlia al grup F. I a l'E hi competiran Àustria, Croàcia i l'Argentina, a l'espera de conèixer quin serà el quart equip.

Els cinc equips que falten es coneixeran el 13 de novembre. Els sis primers de cada grup i els dos millors segons passaran a la ronda de quarts de final, que es farà al Ken Rosewall Arena de Sydney.