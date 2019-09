L'enigma Messi marca el debut a Europa

El Barça visita un dels estadis amb més passió d'Europa. El Signal Iduna Park, casa del Borussia Dortmund, està sempre ple de gom a gom i l'afició porta el futbol a les venes. A més, avui (21 hores) viurà un enfrontament que és gairebé inèdit contra un dels rivals més difícils del continent: el Barça de Leo Messi. Tot i la històrica caiguda contra el Liverpool, amb remuntada inclosa, el club blaugrana és un dels màxims favorits a endur-se la Champions cada any i aquesta temporada no serà pas una excepció, ni molt menys.

El gran dubte dels blaugrana serà si podran comptar amb el seu gran líder, Leo Messi. El capità va tornar de les vacances amb molèsties en el soli i la lesió va ser més greu del que semblava al principi, fins al punt que encara no ha debutat aquesta temporada. Ernesto Valverde va assegurar ahir en la roda de premsa prèvia al partit que no decidiran si Messi juga o no «fins abans del partit». No obstant això, Messi ha viatjat fins a Dortmund i el tècnic blaugrana afirma que «ha entrenat bé, però veurem què passa».



Un Barça fluix com a visitant



En els pocs partits que s'han disputat d'aquesta temporada 2019-2020, el FC Barcelona ha mostrat una gran versió com a local, amb golejades contundents al Betis i al València (5-2 ambdós partits). Però com a visitant s'ha vist un Barça excessivament espès, amb molt poques solucions i sense haver conegut encara la victòria (1-0 contra l'Athletic Club i 2-2 contra l'Osasuna) amb dos rivals que són molt menys forts del que ho és el Borussia Dortmund alemany. Un equip que té com a principal referència en atac un exdavanter del Barça, el valencià Paco Alcàcer. El de Torrent ha deixat enrere les males sensacions que va viure al club blaugrana i, des de la seva arribada al club groc, torna a ser aquell que va meravellar en el València quan el Barça es va interessar per ell. En poc més d'una temporada ha anotat 26 gols, 19 dels quals l'any passat.



Ansu Fati, entre els escollits



Un dels moments més esperats quan es va saber que el Borussia Dortmund era un dels rivals del Barça a la fase de grups de la Champions era el retorn de Dembélé en la que un dia va ser casa seva. L'interès del Barça pel francès va arribar després d'una temporada excel·lent al conjunt alemany quan tenia només 19 anys.

Però no serà possible per la lesió que va patir poc després del debut a la lliga, a Bilbao, on va patir una lesió muscular que no li ha permès viatjar a Dortmund. El davanter francès haurà d'esperar a poder jugar contra el seu exequip en el partit que disputaran al Camp Nou, el proper 27 de novembre. Qui sí que ha viatjat són les dues joves promeses Carles Pérez i Ansu Fati, que estan sorprenent l'aficionat blaugrana amb les seves actuacions, sobretot el jove de 16 anys, que ni ha arribat a debutar amb el segon equip i ja ha trucat a la porta del primer equip. Respecte la seva projecció, Valverde va afirmar que només es dedica a parlar amb ell d'aspectes tàctics. «No m'agrada molt anar donant consells. Hem d'intentar portar tots amb la màxima naturalitat possible la seva irrupció. Si juga no serà per batre cap rècord, sinó perquè l'equip el necessita», va respondre l'entrenador del FC Barcelona en la roda de premsa.

També va atendre els mitjans de comunicació ahir Marc-André Ter Stegen. El porter blaugrana va reconèixer que «hem trobat a faltar Messi en aquests últims partits» i va assegurar que «es nota la seva presència perquè és el millor jugador del món». A més, va voler remarcar que no obliden les últimes eliminacions i que intenten aprendre d'elles.