L'equip masculí del CT Manresa es manté a la segona categoria estatal

L'equip masculí del Club Tennis Manresa va aconseguir la permanència a la segona categoria estatal en la primera fase del campionat que va organitzar el club manresà a les seves instal·lacions. A més del CT Manresa, hi van participar el Montemar d'Alacant, el CT Pamplona i el CT Girona.

L'equip manresà va participar en aquesta fase amb els tennistes del club Roger Ordeig, Pol Vaquero, David Puig, Marc Vargas, Carlos Borderias i Marc Monclús. Èric Puig i Ramon Menac també hi van anar convocats, però no van disputar cap enfrontament. L'inici en el torneig no va ser gens bo, ja que necessitaven guanyar les semifinals per classificar-se a la següent fase però el Montemar Alacant va ser molt superior als manresans i va guanyar en els cinc enfrontaments que van disputar en partits individuals, i en cap d'ells es va guanyar un sol set. Per mantenir-se en la segona categoria estatal, el CT Manresa necessitava gua-nyar l'eliminatòria per la permanència contra el CT Girona, que també havia perdut, per 5-0, contra el Pamplona. Contra el Girona, el Manresa va ser solvent i va vèncer per 5-2, tot i perdre el primer partit. Marc Monclús, Pol Vaquero i Marc Vargas van signar la victòria en els seus duels individuals, com també van guanyar els dos enfrontaments de dobles, en les quals van competir les parelles formades per Monclús-Ordeig i Vaquero-Vargas.

La final la van disputar el CT Pamplona i el Montemar d'Alacant, els quals ja estaven a la següent fase, i el guanyador va ser el conjunt alacantí. El Pamplona es va veure superat per un equip que ja havia guanyat contundentment el CT Manresa i va ser derrotat pels alacantins per un ampli marcador de 4-1.