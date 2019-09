Manangoi, vigent campió dels 1.500, no serà al Mundial de Doha per lesió

El kenià Elijah Manangoi, que és el vigent campió del món dels 1.500 metres, ha renunciat a ser en el proper Mundial, que tindrà lloc a Doha (Qatar), per una lesió. Així ho ha fet públic el seu equip, que ha explicat que l'atleta arrossega dolors en el turmell que encara persisteixen a només 10 dies del començament de la competició, la qual cosa fa inviable que pugui lluitar per revalidar l'or. Bernard Ouma, el seu entrenador, diu que «prenem aquesta decisió per la seva salut però no és en absolut agradable».