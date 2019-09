El manresà Francisco Prada repeteix títol estatal de salmònids amb Catalunya

arxiu particular

Francisco Prada, ajupit a la dreta, aguanta la senyera davant de la resta de components de l'equip català arxiu particular

Com va passar el mes d'abril de l'any passat a Astúries, la selecció catalana de pesca s'ha imposat enguany en el Campionat d'Espanya autonòmic de salmònids mosca per a veterans. Formant part de l'equip català, el manresà Francisco Prada, membre de l'Agrupació Joanenca de Pesca, ha repetit com a campió.

El campionat (complia la tercera edició, però en la primera Catalunya no hi va prendre part) va tenir lloc entre la Seu d'Urgell, Martinet, Bellver de Cerdanya i Puigcerdà, al riu Segre, sota l'organització del Club de Caça i Pesca Alt Urgell i convocat per la Federació Espanyola de Pesca.

La formació catalana va encapçalar la classificació per davant de la federació aragonesa i de l'asturiana, segona i tercera classificades, respectivament. En la prova, de dos dies, hi van participar fins a nou comunitats autònomes.

A més a més de de Francisco Prada, la resta de components de la selecció de Catalunya van ser Jordi Fontanals, Juan Antonio Sánchez, Agustín Martín, Jordi Moset, Pere Barberà (segon classificat individual entre els majors de 60 anys), Javier Adsuar i Franscico Guirado.