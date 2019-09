arxiu particular

La Matagalls-Montserrat ha completat 40 edicions amb gran èxit arxiu particular

La caminada que uneix el massís del Montsey amb el de Montserrat, una de les més clàssiques de Catalunya, ha complert aquest cap de setmana 40 anys de vida. La Matagalls-Montserrat, organitzada pel Club Excursionista de Gràcia, ha acollit uns 3.000 excursionistes, que han hagut de completar un recorregut de 82,6 km i amb 5.773 m de desnivell, passant per llocs tan emblemàtics com el dolmen de Can Serra de l'Arca, el coll de Matafaluga o l'ermita de les Arenes.