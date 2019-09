El primer Memorial Pelai Catllà reuneix 32 pescadors a l'Agulla

El llac del parc de l'Agulla va ser l'escenari del concurs de pesca de la Festa Major de Manresa, enguany, per primer cop, com a Memorial Pelai Catllà, sota l'organització de l'Agrupació de Pescadors de Manresa.

En la prova hi van participar 32 pescadors, que van competir al llarg de cinc hores. Després del corresponent pesatge dels peixos (que van ser tornats a l'aigua vius), la classificació va quedar encapçalada per Gabriel Comas, seguit de Valentí Pi i Albert Curtichs, premiats amb copa i medalla. El peix més gran el va pescar Gabriel Comas, de 0,279 grams de pes, fet pel qual també va rebre el trofeu corresponent. El premi per als vuit primers classificats va ser una canya i una funda, i per a la resta de participants, una bossa amb material de pesca. El concurs va tenir el patrocini d'Articles de Pesca Parera, Prada's Sport i Decathlon Manresa, com també va tenir la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, el Parc de la Sèquia i la Federació Catalana de Pesca.