El Nou Bàsquet Olesa jugarà diumenge la sisena edició del Memorial Joana Grau

El Nou Bàsquet Olesa celebrarà, durant diumenge que ve, en sessions de matí i tarda, la sisena edició del Memorial Joana Grau. La jornada culminarà amb un matx entre els conjunts sèniors de l'NB Olesa i el Torrefarrera, a partir de les 18.30 hores.

Joana Grau Masagué va ser un referent del bàsquet olesà. La seva trajectòria vital va trancórrer del 1958 al 2014 i va començar a jugar en el desaparegut CB Olesa. L'any 1979 va fitxar pel CB Intima, antic Picadero, on va jugar fins a la seva desaparició el 1985. L'olesana va aconseguir tres lligues (1980, 1981 i 1983), més tres Copes de la Reina (1980, 1983 i 1985). Després d'abandonar l'aleshores Comansi, va tornar a incorporar-se al CB Olesa, on va jugar fins a retirar-se. Va seguir en el bàsquet com a entrenadora d'equips de base.

Diumenge al matí hi haurà els partits amistosos a les categories femenines de preinfantils (9 h), infantils (10.15 h) i cadets (11.30 h). A la tarda hi haurà el 3x3 amb els preminis i minis (16 h) i un acte de signatures dels nous jugadors del club, i el reconeixement del pas de l'escola als equips federats.