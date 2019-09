La selecció de bàsquet campiona del món, rebuda a la Zarzuela i la Moncloa

De retorn de Pequín, on diumenge es va proclamar campiona del món en derrotar l'Argentina a la final, la selecció de Sergio Scariolo va rebre anit els honors i reconeixaments per la seva victòria. La primera visita institucional va ser al palau de la Zarzuela, on els jugadors i els tècnics van ser rebuts pels reis Felip i Letícia. Després es van desplaçar a la Moncloa, on qui els esperava era el president en funcions Pedro Sánchez. Més tard, i després d'una ruta pels carrers de Madrid en autocar, hi va haver el colofó davant dels aficionats que els esperaven a la plaça de Colón, al centre de Madrid.