El València afronta amb el Chelsea un gran repte enmig de la tempesta

En una setmana d'inestabilitat total al València i després d'una derrota contundent contra el Barça al Camp Nou, els de Celades afronten avui un altre gran repte amb el debut a la Lliga de Campions (21 hores) contra el Chelsea de Lampard. Tot i no haver pogut fitxar en aquest període de fitxatges, el conjunt blue s'està nodrint de la seva pedrera, amb joves futbolistes com Tammy Abraham o Mason Mount que estan demostrant el seu talent i la seva capacitat per ser a l'elit del futbol. El tècnic anglès no va començar amb bon peu en l'equip que més temporades va disputar com a jugador, però de mica en mica s'està adaptant al vestidor, i els jugadors al seu estil de joc. Caldrà veure si els futbolistes del València, que han mostrat públicament la seva disconformitat amb l'acomiadament de Marcelino, s'adapten a l'esquema que impartirà Celades al club valencià. De moment, el partit a Stamford Bridge d'avui suposarà una nova prova de foc.