«Vull jugar i preferiria fer-ho a l'ACB, però tampoc no descarto altres possibilitats»

És un històric del bàsquet espanyol, amb 20 anys a l'elit, i s'entrena al Congost en una vinculació provisional i sense lligams per cap de les dues bandes

Ha jugat en equips de primer nivell, com el Baskonia, el Madrid, l'Unicaja i el Joventut. Sergi Vidal participa en la pretemporada del Baxi per posar-se en forma (va ser operat del menisc l'abril passat) i trobar un destí per continuar amb la seva carrera. Amb l'arribada de Dulkis, que suplirà un Toolson que no estarà a punt per encetar la lliga la setmana vinent, sembla més poc probable que Sergi Vidal pugui formar part de la plantilla manresana. Però, passi el que passi, el badaloní està agraït de l'oportunitat que li han donat el Manresa i Pedro Martínez



Com s'ha trobat aquestes setmanes a Manresa?

Molt bé, ben acollit. Per a mi era important poder treballar, fer una recuperació idònia del que va ser la intervenció al menisc dret que em van fer l'abril passat a Lugo, quan era al Breogán. Ja estic a la recta final, i he pogut anar entrant a la feina de grup i participar en els darrers partits de l'equip.

Amb l'experiència que té a la lliga, com veu aquest Baxi 19-20 amb força debutants.

Hi ha joventut i també talent. Crec que l'equip està treballant bé, que arribarà en condicions per començar la lliga.

Com és compartir la feina del dia a dia amb Pedro Martínez?

Havia coincidit amb ell al Baskonia, tot i que no va acabar la temporada. És un entrenador que està molt atent dels detalls i aprens molt al seu costat. No crec que en un futur sigui entrenador, però sí que vull continuar lligat al al bàsquet, i el Pedro et mostra que les coses més petites són les que poden marcar diferències. Si tens uns automatismes ben assimilats, als partits es notarà.

Ja ha pogut compartir alguns entrenaments amb Deividas Dulkis, el nou fitxatge del Baxi. Com l'ha vist?

Està bé, en bona forma.

Quines perspectives té? On es veu aquesta temporada?

El que vull és jugar, és clar. Si no, no hauria estat aquest temps treballant dur per poder estar en les millors condicions possibles. Des que soc a Manresa ja m'han arribat algunes propostes i he dit que no; per diferents motius, no hem venia de gust acceptar-les. M'agradaria poder continuar a la lliga ACB. És una preferència, però tampoc no em tanco a altres possibilitats com la LEB o sortir a fora si l'oferta és atractiva. El Baxi? Home, estaria encantat de poder valorar-la perquè aquí m'estic trobant molt bé en tots els aspectes.

Fa poc més d'un any, vostè va participar, amb la selecció de Sergio Scariolo, en les finestres FIBA per a la classificació per al Mundial. Ara se sent partícip, ni que sigui una mica, de l'or que s'ha aconseguit a la Xina?

A veure, vaig jugar quatre partits de les rondes de classificació, amb la resta de companys convocats pel seleccionador. Vam fer la feina que tocava, vam guanyar els punts necessaris per jugar el Mundial, és veritat. Però el Mundial, siguem clars, l'han guanyat els que han anat a la Xina, el mèrit és d'ells, dels que han competit aquests dies, amb gran cos tècnic amb Scariolo al capdavant, amb qui mai no havia coincidit abans que ens trobéssim a la selecció.