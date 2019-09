A la localitat granadina de Salobreña, escenari habitual dels campionats d'Espanya, es va celebrar el World Youth Rapid & Blitz U14 amb la participació del bagenc Dan Clotet de la Fundació Joviat. En la modalitat de ràpides, amb 72 inscrits, es van jugar 9 rondes, que es van disputar en dos dies. Clotet sortia en la posició 55 del rànquing inicial i malgrat enfrontar-se en gairebé totes les rondes a rivals de més edat, va aconseguir anotar 4 punts i va finalitzar 46è amb una performance de 1392, força superior al seu nivell oficial de 1314 punts d'ELO FIDE. Tenint en compte els participants de categoria sub-11, Clotet va ocupar la 4a posició, només per darrere del campió estatal sub-12 Javier Habans, del campió estatal sub-10 Daniel Salinas i el sotscampió andalús sub-12 Lorenzo Perea.

En 'blitz', es va jugar en una jornada amb també 72 jugadors que van disputar 9 rondes. Clotet va fer un bon inici de torneig, anotant 3,5 punts dels cinc possibles però els aparellaments posteriors van ser durs i el castellgalinenc no va poder resoldre al seu favor cap de les darreres 4 rondes. els 3,5 punts aconseguits li van valer la 53a posició, en aquest cas per sota de la seva posició de sortida.