Madrid i PSG s'enfronten amb una pila d'absències

Avui (21 hores) serà el torn del Reial Madrid i el París Saint-Germain al Parc dels Prínceps. És un dels enfrontaments més esperats d'aquesta fase de grups de la Lliga de Campions, però no hi seran la gran majoria de futbolistes importants dels dos equips.

Per una banda, el PSG no podrà jugar amb cap dels seus tres davanters titulars. Mbappé està lesionat, Neymar està sancionat i Cavani es va sumar dilluns a la llista de la infermeria francesa. Serà el gran moment d'Icardi, un dels grans fitxatges de l'equip aquesta temporada, i de Keylor Navas, que s'enfrontarà a l'equip amb el qual jugava fins fa menys d'un mes. A més, un altre dels grans atacants, Draxler, també està lesionat.

D'altra banda, el Reial Madrid ha patit des que va començar la temporada moltíssimes baixes. A part de la de llarga durada de Marco Asensio, Zidane té lesionats Modric, Isco, Fede Valverde i Marcelo. A més, Sergio Ramos i Nacho estan sancionats, i sobretot l'absència del capità es farà notar en aquest partit. Amb els dos centrals espanyols descartats, Zidane està pràcticament obligat a jugar amb Varane i Militao com a centrals. Ambdós clubs es van enfrontar als vuitens de final de la temporada 2017-18, amb victòria per als blancs per 5-2 al global.



L'Atlètic es troba amb Cristiano

El Madrid-PSG no és l'únic enfrontament destacat avui, ja que l'Atlètic de Madrid jugarà (21 hores) contra la Juventus de Cristiano Ronaldo, qui va ser el principal causant de l'eliminació dels de Simeone la temporada passada en els vuitens de final, amb un triplet en el partit de tornada a Torí. El conjunt blanc-i-vermell s'ha renovat respecte a la temporada passada, amb molts noms nous, i els de Maurizio Sarri han mantingut els jugadors principals i han fitxat joves futbolistes, com Rabiot i De Ligt. Simeone tindrà les baixes de Morata i Thomas i la Juventus no podrà disposar de Chiellini, lesionat, ni Mandzukic ni Emre Can, sancionats ambdós.