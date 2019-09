El manresà Marc Garcia no haurà de ser operat de la seva fractura facial

El jugador manresà del Montakit Fuenlabrada, Marc Garcia, no haurà de ser intervingut de la fractura a la cara que va patir en un partit amistós, divendres passat, que va disputar el seu equip davant de l'Iberostar Tenerife. El matx corresponia al Trofeu Costa de Adeje i Garcia va rebre un fort impacte a la cara que li va provocar una fractura en el si maxil·lar dret.

Marc Garcia, de 23 anys, va passar una nit ingressat a l'hospital i va tornar cap a la península dilluns a la nit. Després d'una nova exploració a Madrid s'ha determinat que l'operació no és necessària. El jugador es començarà a entrenar amb una màscara protectora i no es descarta que pugui estar disponible per al seu entrenador, Jota Cuspinera, de cara al partit de la Supercopa Endesa que el Fuenlabrada disputarà aquest dissabte davant el Reial Madrid al WiZink Center.