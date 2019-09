El Mundial que es farà a la Seu d'Urgell decidirà els olímpics que aniran a Tòquio

La Diputació de Lleida va organitzar ahir l'acte de presentació del Mundial d'eslàlom i descens que es disputarà a la Seu d'Urgell la setmana vinent, del 25 al 29 de setembre. El Parc Olímpic del Segre serà l'escenari d'un gran esdeveniment a escala internacional en el món del piragüisme.

En aquests campionats es decidiran els països que competiran en els Jocs Olímpics de Tòquio que es disputaran l'any vinent. Al Mundial hi participaran un total de 23 palistes estatals, 15 en eslàlom i 8 en descens, entre els quals destaca Núria Vilarrubla en DC1, que competirà a casa després de guanyar una medalla d'or a la Copa del Món a Alemanya i ser plata al Campionat d'Europa d'aquest any disputat a Pau (França). A més, la guanyadora de la Copa del Món també competirà per parelles en la prova mixta d'eslàlom XC2 juntament amb Samuel Hernanz. També hi participaran els bascos Maialen Chourraut (DK1), or als Jocs Olímpics del 2016 a Rio de Janeiro, i Ander Elosegi (HC1). I també Laia Sorribes i Marta Martínez, del Cadí CK, en el DK1; Joan Crespo, David Llorente i Samuel Hernanz en l'HK1; Klara Olazabal i Ainhoa Lameiro en el DC1; i Miquel Travé i Luis Fernández en l'HC1 en les competicions d'eslàlom. Els palistes estatals que participaran en descens són Guillermo Andrés, Arnau Morancho i Guillermo Fidalgo en l'HK1; Alan Padilla, Rodrigo Ramos i Manuel Freire en l'HC1 i les parelles Padilla-Xavier Miralles, Ramos-Freire i Morancho-Germán Jiménez en l'HC2. En total hi participaran 510 palistes, en representació de 65 països.

Aquest Mundial generarà un gran impacte a escala local ja que, segons l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, «durant un mes acollirem unes 1.000 persones, comptant els entrenaments i els dies de competició». Fàbrega va assegurar en la presentació del Mundial que, «traduït en impacte directe, es calcula un total de 2 milions d'euros de benefici per a la Seu d'Urgell».

Juntament amb l'alcalde de la Seu d'Urgell, també van ser ahir a la presentació Jordi Latorre i Fer-ran Accensi, vicepresidents primer i quart de la Diputació de Lleida; Joan Ignasi Rosell, president de la Federació Catalana de Piragüisme; Joan Segura com a representant territorial de l'esport a Lleida; i Germán Jiménez, palista seleccionat per al Mundial i que forma part del Sícoris Club de Lleida.