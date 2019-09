arxiu particular

Reconeixement especial a Mercè Mas pel seu argent al Campionat del Món arxiu particular

A Sabadell va tenir lloc l'acte de lliurament de premis anual organitzat per la Federació Catalana de Tir Olímpic, corresponent a la temporada 2018, en el qual es van reconèixer, entre d'altres, diversos tiradors del Club Tir Precisió Manresa. En el mateix acte, es va fer un reconeixement especial a la tiradora del club manresà Mercè Mas, per haver aconseguit, en l'especialitat pen, la medalla d'argent per equips al Campionat del Món Rimfire 2018 a Manresa. Mas va rebre el reconeixement de mans de Joan Rodríguez i Miguel Francés, presidents de la Federació Catalana i Espanyola de Tir Olímpic, respectivament.