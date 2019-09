El CF Estación, el Sant Vicenç 2018 i el Calaf B són nous equips de Quarta Catalana

Dos clubs nous, el CF Estación i el Sant Vicenç 2018 jugaran a Quarta Catalana aquesta temporada, una competició que arranca, en la majoria de grups, aquest proper cap de setmana. Ambdós jugaran al grup 2 amb equips tots ells del Bages. El CF Estación és una entitat creada de nou a Sallent i porta el nom del desaparegut barri sallentí. Els seus colors seran el blanc i el negre i jugarà al camp municipal d'aquesta població bagenca. El seu debut serà diumenge al migdia al camp de la Balconada (el barri manresà només té un equip després de renunciar a l'estiu a la Tercera Catalana).

A Sant Vicenç de Castellet recuperen el futbol coincidint amb l'estrena del remodelat camp de futbol. El Sant Vicenç 2018 mantindrà colors blau-i-grana. Com el CF Estación, el seu primer partit serà a fora de casa, en el seu cas al camp del Calders, diumenge a les 16 h. La resta d'enfrontaments en aquest grup són: Palillo-Avinyó, Marganell-Sant Pau, Callús-Pirinaica B, PI Puig-Artés B i descansa el Sallent B.

En el grup 1, que com el 2 tindrà només tretze equips (la temporada passada eren quinze) hi jugaran les formacions del Berguedà (Sant Salvador, Avià B, Alt Berguedà, Casserres, Olvan, Berga B, Montmajor i Vilada), Cerdanya (Puigcerdà), Solsonès (Sant Llorenç de Morunys) i algun del Bages (Navàs B i Valls Torroella) i Moianès (Monistrolenca). La primera jornada contempla els següents partits: Sant Salvador-Avià B, Monistrolenca-Valls Torroella, Alt Berguedà-Casserres, Olvan-Sant Llorenç de Morunys, Berga B-Montmajor, Puigcerdà-Navàs B i descansa el Sallent B.

Una altra novetat és el filial del Calaf, que jugarà al grup 7, on hi ha els equips de la comarca de l'Anoia. Els calafins jugaran el seu primer partit, diumenge a les 17 h, a casa davant el Fàtima.