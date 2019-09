El santfruitosenc David Checa inicia la defensa del Mundial de resistència

ARXIU PARTICULAR

Equip SRC Kawasaki France amb el santfruitosenc David Checa, el primer per l'esquerra ARXIU PARTICULAR

Una nova edició del Campionat del Món de resistència comença aquest cap de setmana al circuit francès Paul Ricard de Le Castellet amb la disputa de la 82a edició del clàssic Bol d'Or, un cursa de 24 hores de durada . Enguany, el mundial FIM Endurance tindrà cinc s 5 proves, les mateixes de la temporada passada, canviant la cursa d'Eslovàquia per les 8 Hores de Sepang, que es correrà el dia 14 de desembre; després seguirà el 18-19 d'abril 2020 amb les 24 Hores de Le Mans; el 8 de juny les 8 Hores d'Ochersleben, i és tancarà el campionat el 19 de juliol, amb les 8 Hores de Suzuka.

El SRC Kawasaki France, actual campió mundial, defensarà el títol amb els mateixos pilots que l'any passat: el santfruitosenc David Checa i els francesos Jérémy Guarnoni i Erwan Nigon. Ells tindran com a màxims rivals els equips oficials de FCC TSR Honda France, Suzuki Endurance Racing Team, YART Yamaha i Honda Endurance Racing, juntament amb alguns equips privats com Wepol Racing, Bolliger Team Switzerland i VRD Igol Pierret Expériences.

Dissabte, a les 3 de la tarda, s'iniciaran les esmentades 24 hores del Bol d'Or, una prova que comptarà amb la participació de 59 equips: 25 de Formula EWC i 34 de la classe Superstock. D'ells 35 són francesos, 4 alemanys, 4 italians, 3 suïssos, 3 polonesos, 2 belgues, 2 austríacs 1 japonès, 1 eslovac, 1 txec, 1 anglès, el conjunt català Kawasaki Català Aclam amb Enrique Ferrer, David Sanchis i Arturo Tizón, i el valencià Team JEG – Kagayama amb el pilot francès Gregory Lebranc, el japonès Naomichi Uramoto i el luxemburguès Chis Leesch.