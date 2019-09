Ter Stegen salva el Barça a Dortmund

Ernesto Valverde va fer contents els amants de les estadístiques. Els va donar una nova dada rellevant: alinear, al camp del Borussia Dortmund, Ansu Fati, el debutant més jove de la història del Barça a la Lliga de Campions. El jugador que ha revolucionat aquest principi de temporada al conjunt blaugrana per la seva precocitat, coincidint amb la lesió de Leo Messi, va sumar anit un nou registre per a la història. L'honor de ser el jugador blaugrana més jove d'estrenar-se a Europa corresponia a Bojan Krkic quan el 19 de setembre del 2007 es va enfrontar a Olympique de Lió i tenia 17 anys i 22 dies.

En aquesta ocasió, Ansu Fati no va poder brillar però sí que va fer-ho el seu company Ter Stegen, que, amb les seves aturades, va salvar un punt per al seu equip en l'estrena.

L'argentí Messi, amb poc rodatge després de ser donat d'alta ahir mateix, va iniciar el primer partit de la màxima competició continental a la banqueta. Luis Suárez sí que va entrar en l'onze inicial.

Al Singal Iduna Park de Dortmund, els dos equips van sortir molt oberts proposant joc ofensiu. Després de diverses arribades avortades per les respectives defenses, al minut 12, el conjunt blaugrana va trenar una llarga jugada que va acabar amb un xut de Griezmann a la frontal que el central Hummels va estar atent a desviar a córner. En el servei de cantonada, Piqué va rematar amb el cap al primer pal i la pilota es va passejar per davant de la porteria de Bürki sense que cap jugador del Barça ho pogués aprofitar.

La possessió era cada cop més clara per al Barça davant un Borussia que intentava fer mal amb contracops molt ràpids després de les corresponents recuperacions. En un d'aquests, Ter Stegen va salvar el Barça de l'1 a 0 al minut 25, aturant una rematada de Reus. La jugada es va iniciar amb una bona acció de Hummels davant Ansu Fati; el central va generar avantatge i a partir d'aquí bona sortida a l'atac del seu equip, culminada amb una passada interior per a Reus, que es va trobar amb una sortida molt ràpida del porter alemany.

Els atacs dels de Valverde no feien mal i els defensors locals tenien sota control els seus rivals. Ho va provar de volea Ansu Fati, després d'un rebuig deficient de Bürki, però la pilota va topar amb un rival i va marxar per sobre del travesser (min 36). Abans del descans, Valverde va haver d'efectuar un canvi per lesió de Jordi Alba, i va entrar Sergi Roberto al seu lloc (min 40), tot i que va ser Semedo qui va ocupar la plaça del lateral esquerre. Un minut abans del canvi, la van tornar a tenir els alemanys. Lenglet va veure com Reus li robava la cartera i aquest cedia la pilota cap a Sancho; el seu llançament, lliure de marca i des de la frontal, va ser massa alt. A l'altra àrea i ja en el descompte, jugada de fantasia del Barça, sense treure'n profit, amb Ansu Fati (molt més còmode per l'esquerra), Arthur i Luis Suárez com a protagonistes.



Penal aturat per Ter Stegen

Coincidint amb la represa, Leo Messi va sortir a escalfar (també Rakitic i Arturo Vidal). Luis Suárez va protagonitzar la primera acció ofensiva del Barça a la segona part; en lloc de buscar la passada enrere se la va jugar en solitari, amb un llançament sense angle, i va trobar un Bürki encertat (min 48). Alcácer va executar una falta directa que va topar amb la tanca blaugrana (min 51). Una xafada força absurda de Semedo a Sancho va ser penalitzada amb un penal que Ter Stegen va aturar de forma brillant al seu company de la selecció, Reus (min 57).

L'arrancada era millor del Borussia i Valverde va optar per donar entrada a Leo Messi per jugar els seus primers minuts de la temporada. També Rakitic va acompanyar l'argentí per substituir Ansu Fati i Busquets, respectivament. El Borussia Dortmund mantenia el seu joc ofensiu basat en ràpids contracops. Reus ho va provar però el seu llançament va ser desviat a córner (min 64). Dos minuts després la va tornar a tenir Reus, ara amb una rematada de cap desviada per Piqué. Els alemanys insistien i Alcácer va rematar massa amunt una centrada al primer pal (min 71). Piqué es va jugar la segona targeta groga en tallar una pilota amb la mà al centre del camp (min 73). Reus, un autèntic malson per a la defensa del Barça, va tornar a rematar amunt. Això poc abans d'un xut de Brandt que va fer tremolar el travesser (min 77). El Borussia Dortmund pressionava de valent davant un Barça que ja només buscava Leo Messi. Ter Stegen va tornar a salvar el Barça aturant una rematada a boca de canó de Reus (min 80). En el tram final, el Barça intentava tenir la pilota per no haver de patir les escomeses locals. Va ser la manera d'aturar un Borussia que no es conformava amb l'empat, encara que cada cop amb menys gasolina.