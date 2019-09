Valdés s'estrena amb derrota a la Champions juvenil contra el Dortmund

No ha estat el millor debut a Europa per a Víctor Valdés. L'equip juvenil del Barça va perdre ahir en l'estrena a la Youth League contra el Borussia Dortmund (2-1). El club blaugrana va començar al davant al marcador, però els alemanys van remuntar i van sumar els tres primers punts de la fase de grups. Als tres minuts de partit, Igor va rematar un córner executat per Nils que va avançar els blaugrana. Els de Valdés van dominar durant la primera part, excepte als minuts finals, que el Dortmund es va desvetllar i va tenir tres ocasions de gol. A la segona part, el Dortmund va ser superior i va capgirar el marcador. Els quadres de la Champions juvenil són exactament els mateixos que surten a la Lliga de Campions de categoria absoluta. Per tant, el Barça s'haurà d'enfrontar també a l'Inter i a l'Slavia de Praga.