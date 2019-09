La lesió muscular d'Alba el tindrà un mínim de dues setmanes de baixa

El lateral esquerre del Barça, Jordi Alba, lesionat durant el partit de dimarts de Champions a casa del Borussia Dortmund, té una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra, segons va informar el club blaugrana en un comunicat. Malgrat això, els serveis mèdics de l'entitat blaugrana no van fer una estimació del període de baixa del jugador de l'Hospitalet, encara que atesa l'afectació, es calcula que la seva absència dels terrenys de joc pot superar les 2 setmanes. Alba es va lesionar en una acció fortuita en els darrers instants de la primera part i va haver de ser substituït al minut 40. La plaça del defensa internacional va haver de ser coberta per Sergi Roberto, que es va col·local al lateral dret i va ser el portuguès Nelson Semedo qui es va ubicar a l'esquerre.

Semedo va cometre un error ben considerable, al segon temps, quan va cometre un clar penal en una acció per la banda del jugador local Jadon Sancho. Per fortuna per al Barça, el porter Ter Stegen ho va esmenar amb una aturada de mèrit en el penal llançat per un Marcus Reus de qui és company a la selecció alemanya. Joaquim Löw no li dóna la titularitat en els partits internacionals però en el partit a Dortmund va mostrar de nou les seves qualitats, fent fins a quatre parades de mèrit, evitant la derrota del Barça.

A Dortmund es va veure a Leo Messi per primer cop en aquest curs, jugant mitja hora, després de superar la seva lesió al soli de principi d'agost. Va quedar clar que li falten minuts i partits.

Pel que fa al jove Ansu Fati es va convertir finalment en el més jove de la història del Barça, amb 16 anys, en fer el seu debut en la Lliga de Campions. Cal esperar que, en els propers mesos, podrà tenir més partits per brillar.

Els altres dos davanters no van tenir una nit afortunada. Antoine Griezmann, que va coincidir per primera vegada amb Luis Suárez i Messi al camp, va declarar que li faltaven encara entendre millor els automatismes. I Suárez no va veure porta a fora en Champions altra vegada, allargant una mala ratxa que dura molt.