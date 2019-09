Patacada del Madrid que cau davant d'un PSG sense Mbappé ni Neymar

Mal inici de la Champions per al Reial Madrid, que va caure der-rotat per un contundent 3-0 al Parc dels Prínceps per un PSG que no tenia els tres davanters titulars (Mbappé, Neymar i Cavani) i es va trobar amb un Di María resolutiu que, amb dos gols, va batre un rival sense espurna. Als últims minuts, Meunier va fer més gran la ferida amb el tercer.

La derrota del Madrid a París va ser justa, i al descans ja cedia per un 2-0 molt clar. Als de Zidane els van anul·lar dos gols, per mans de Bale i per fora de joc en el que va fer gol a la represa Benzema. En aquest grup A, el Bruges belga i el Galatasaray turc no van marcar en el seu partit (0-0).

En el grup D, la desil·lusió d'uns minuts es va canviar per l'alegria de la reacció de l'Atlètic davant de la Juventus. Savic i el mexicà Héctor Herrera, aquest al minut 90, van eixugar el 0-2 del conjunt de Torí, que es va avançar al segon temps amb un xutàs de Cuadrado i un cop de cap amb la firma de Matuidi. En aquest grup, el Lokomotiv de Moscou treia un 1-2 al Leverkusen sobre el Bayer.



El City no falla a Ucraïna



L'equip de Pep Guaridola va saber plasmar la seva superioritat i vencia anit per 0-3 el Xàkhtar. Sense fer un gran partit, els anglesos van ser els dominadors de la pilota i en els primers 45 minuts van decidir els gols de Mahrez, recollint el rebuig d'un xut al travesser de Gundogan, que va ser l'autor precisament de la segona diana. A la segona part, per si hi havia algun dubte de la clara superioritat dels anglesos, el 0-3 el va transformar Gabriel Jesus en culminar un gran contracop.

En el mateix grup C del City va tenir un debut nefast en la Lliga de Campions l'Atalanta de Bèrgam, golejat per 4-0 per un Dinamo de Zagreb molt incisiu en el qual va destacar el català Dani Olmo. Els gols, a la primera part, els van fer Leovac i Orsic, en dues ocasions. El quart el tornaria a aconseguir Orsic, a la segona part.

En el grup B, victòria molt clara (3-0) del Bayern de Munic que va dominar clarament l'Estrella Roja. Coman va marcar el primer, i a les acaballes també ho van fer Lewandowski i Müller.

D'altra banda, el Tottenham va desaprofitar un clar 0-2 a Atenes per acabar cedint l'empat (2-2) amb Olympiacos. Kane i un penal transformat per Moura van avançar els anglesos i la reacció local es va concretar amb gols de Podence i del francès Valbuena, aquest també amb un llançament des dels 11 metres.