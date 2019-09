El retorn al futbol d'una atleta consumada

L'esport és el fil conductor de la vida d'Ariadna Ramos. Fa quatre anys i escaig, l'atletisme la va conduir a la nord-americana universitat d'Akron i, enguany, el futbol l'ha incitat a retornar a l'Anoia. Amb la vilanovina, l'Igualada de Marta Cubí , que diumenge va iniciar la lliga al grup 3r de Primera Nacional amb un triomf solvent al camp del Terrassa FC (0-3), es dota d'una talentosa davantera.

Ariadna Ramos va compaginar fins als 16 anys les seves dues grans passions esportives: el futbol i l'atletisme. Les seves aptituds van propiciar que destaqués en ambdues modalitats fins al punt que, amb només 16 anys, la vilanovina es va trobar a les portes d'un campionat d'Europa de futbol i d'un mundial d'atletisme, en la prova de triple salt. Va ser una cruïlla que la va obligar a escollir. Llavors, va optar per l'atletisme.

El desembre del 2018, Ariadna Ramos va prendre la decisió de retrobar-se amb l'esport rei. «Vaig acabar els estudis i l'etapa competitiva a l'equip d'atletisme de la universitat d'A-kron el juny del 2018, però després d'una breu estada a Vilanova, el juliol, vaig tornar a Ohio per dotar d'experiència el meu currículum treballant al departament comercial d'un concessionari Honda», rememora.

Ja a Akron, el desembre passat, Ramos va prendre una altra determinació. «Reprendre la meva car-rera com a futbolista. Ho vaig veure ben clar. Va ser una decisió ferma, fins al punt que considero que la meva tornada a Catalunya és en el 80% conseqüència de la necessitat de tornar a jugar a futbol», sentencia. No en va, l'especialista en triple salt dona per acabada la seva relació amb l'atletisme. «No em penedeixo de l'elecció que vaig fer als 16 anys. He participat en europeus i mundials d'atletisme de categories formatives i en uns inoblidables Jocs Olímpics de la Joventut i, gràcies a aquest esport, vaig poder accedir a una beca per anar a estudiar i competir als Estats Units en un moment en què necessitava un canvi radical d'àmbit personal».

Però una vegada finalitzats els estudis, la vilanovina constata que «no tinc la mateixa motivació per competir que als 17 o 18 anys. A més, les lesions amb què he hagut de conviure els últims anys m'han abocat a perdre la il·lusió per practicar el triple salt. I de cap manera voldria acabar odiant un esport que m'ho ha donat tot a la vida». Per això, Ramos ha optat per «tancar aquesta etapa ara de la millor manera possible», conclou.

Després del parèntesi estiuenc, la vilanovina va iniciar la pretemporada amb l'equip de Marta Cubí i, a hores d'ara, ha jugat els cinc partits de preparació de les blaves. Ariadna Ramos confessa que «després de cada partit m'he sentit com un nena: irradiava felicitat». La lògica desubicació inicial i la manca d'entesa amb les companyes comencen a quedar enrere. «Cada vegada em sento més còmoda al camp. En l'amistós contra el Cornellà, vaig fer els tres gols de l'equip i vaig donar dues assistències contra el Món Femení Terrassa», emfatitza.



Col·leccionar títols per a Akron

El dilluns 24 d'agost del 2015, Ariadna Ramos va iniciar la seva aventura de tres anys a la universitat d'Akron, on el juny del 2018 es va graduar en Business Administration, equivalent a Administració i Direcció d'Empreses (ADE), a més de cursar un màster en preparació fisicoesportiva.

A les ordres del tècnic polonès Tomasz Smialek, Ariadna Ramos va formar part durant aquests 3 anys de l'equip d'atletisme del centre. L'esportista vilanovina qualifica amb «un notable alt» les seves prestacions i progressió atlètiques. Un persistent «edema ossi al taló del peu dret, el de batuda», no li va impedir assolir la medalla d'or «en triple salt en dues de les tres finals de conferència a l'aire lliure que vaig disputar», les mateixes xifres que la vilanovina va signar en les competicions de pista coberta.

Quatre de sis ceptres individuals que va arrodonir amb «tres títols amb el quartet de relleus. El 2017 vam assolir el doblet, i el 2018 ens vam proclamar campions de conferència a l'aire lliure». Ramos es va classificar els tres cursos «pels campionats regionals previs a la gran final nacional. Va ser el meu sostre».

Després de compartir pista als EUA amb Christian Taylor, l'especialista en triple salt que ha estat dues vegades campió olímpic i que té tres títols mundials, Ariadna Ramos vol ajudar, amb la seva velocitat, gols i assistències a bastir el futur immediat de l'equip femení de l'Anoia.