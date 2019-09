La societat civil fa pinya pel projecte olímpic Pirineus-Barcelona

L'Auditori 1899 del FC Barcelona ha acollit, aquest matí de dijous, un acte organitzat per Sport Cultura Barcelona de suport al projecte olímpic Pirineus-Barcelona. Hi ha hagut una gran resposta a la convocatòria amb una elevada presència de personalitats del món de l'empresa, l'esport i la vida social catalana.

Amb la presència del president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern (FCEH), Oscar Cruz, la sala comptava amb nombroses primeres espases de diferents sectors, des del president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, al del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, que ha exercit d'amfitrió, així com el vicepresident del Comitè Olímpic Internacional, Juan Antonio Samaranch Jr. "Ho tenim tot per organitzar els Jocs, falta la voluntat política", ha destacat Samaranch, que ha agregat que "el procés normal seria tenir un dossier a punt el 2021 per escollir la seu el 2023, però si hi ha una candidatura preparada i potent el CIO no esperarà tant". Bartomeu ha ofert el Camp Nou com a possible escenari de la cerimònica inaugural dels Jocs d'Hivern del 2030.

Un marc d'oportunitats

"Mai havia vist un acte de la societat civil en què es demanés als polítics fer uns Jocs", ha afirmat Blanco. L'acte central ha estat marcat per la intervenció de sis ponents que, tanmateix, representaven sis vessants diferents i fonamentals en l'organització d'uns Jocs Olímpics.

En el vessant econòmic ha intervingut el president del Cercle d'Economia, Javier Faus, que ha ressaltat que "no caldria construir ni un apartament, ni un hotel. Ja en tenim prou amb els hotels d'ara, especulació zero". El president del RACC, Josep Mateu, ha enumerat les infraestructures planificades i pendents de renovar, com la línia R3 de tren Vic-Ripoll i les carreteres C16 i C17, pendents de desdoblar".

Per la seva part, la presidenta de Barcelona-Smart City, Pilar Conesa, ha incidit en la importància de la tecnologia el 2030 per poder tenir més informació de mobilitat, del temps o dels mateixos Jocs. El vessant més esportiu l'ha representat l'esquiadora gironina de l'equip RFEDI, Núria Pau, que ha citat els èxits de Blanca Fernández Ochoa com a motivació per seguir treballant amb força. "Imaginar uns Jocs Olímpics a casa emociona", ha dit. A més, el periodista Rafa Vilasanjuan ha realçat el vessant més social i cultural mentre que el conegut home del temps, Alfred Rodríguez Picó, ha vaticinat quines poden ser les perspectives meteorològiques per al 2030: "Els fenòmens extrems van a més però les expectatives de neu no són dolentes".

Sense presència de polítics, l'acte ha demostrat l'aliança de la societat civil esportiva i cultural de Barcelona i de tot el país. Tant és així que, entre els assistents, també hi eren directors de mitjans de comunicació, ex esportistes com Jordi Arrese i Jordi Villacampa i representants dels esports d'hivern. L'acte, conduït per la periodista Agnès Marquès, ha tingut una arrencada especialment emotiva amb la visualització de la baixada de Blanca Fernández Ochoa als Jocs Olímpics d'Albertville 1992, que va atorgar-li la medalla de bronze, i que ha pogut recordar la seva neboda, Paula Fernández Ochoa.