El Trofeu Arreaza arriba a la 39a edició a Sallent

El Trofeu Arreaza va celebrar la 39a edició a Sallent. Enguany es van enfrontar una selecció de jugadors de la comarca i federats del Castellgalí i un combinat dels equips A i B del CP Sallent. La victòria va ser per als visitants per 9 a 7 en un enfrontament dels millors que es recorden. Els trofeus van ser entregats per l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta. Una jornada que va servir per donar el tret de sortida del 40è aniversari del CP Sallent, que se celebrarà l'any que ve amb gran solemnitat.