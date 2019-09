Valverde i Grandia acaben cinquens el Ral·li Històric d'Andorra per a clàssics

L'equip del Clàssic Motor Club del Bages, Xevi Valverde-Roger Grandia, amb Opel Kadett 1600, que l'any passat havia aconseguit la victòria al Ral·li Històric d'Andorra, enguany va acabar en la cinquena posició. Aquesta prova de regularitat per a clàssics constava de 5 trams amb doble passada, tots ells en carretera tancada, amb un total de 318,82 km de recorregut, dels quals 120,02 km eren de regularitat. La victòria final, a la categoria Precisió, va ser per a l'equip femení format per Tere Armadans i Anna Vives (Porsche 911 Carrera 3.2). L'equip bagenc Valverde-Grandia va finalitzar cinquè. A la categoria Sport va triomfar l'equip Poveda-Jordan amb Wolkswagen Golf.