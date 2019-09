El Barça arribarà a un ingrés rècord de 1.047 milions i els sous es rebaixaran

El conseller delegat del FC Barcelona, Òscar Grau, va presentar ahir un pressupost de 1.047 milions d'euros, que suposa un ingrés rècord per a l'entitat blaugrana i, a més, va destacar que la despesa en salaris esportius de l'entitat es reduirà l'any 2020.

«Hem superat els ingressos de qualsevol club esportiu, fins i tot l'NBA, l'NFL i qualsevol equip del futbol mundial», va assegurar Grau en els resultats que va presentar ahir. A més, va afirmar que si s'hagués arribat a produir l'operació Neymar, aquesta era «econòmicament sostenible» per al FC Barcelona. Segons va explicar, aconseguir aquestes xifres era previst per al 2021. Per tant, va destacar els bons resultats econòmics de l'entitat blaugrana.