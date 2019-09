El Baxi ho té tot a punt sis dies abans del debut

El Baxi Manresa va celebrar ahir el seu habitual Media Day en el qual els jugadors i tècnics de l'equip són a disposició de la premsa. És quan s'aprofita també per poder fer totes les fotos oficials que després seran emprades a les guies oficials de la lliga ACB. L'equip, dirigit per Pedro Martínez, es va fer la foto de grup, amb la presència del president del club, Josep Sàez, i dels jugadors que hi estan vinculats.

L'equip debutarà el dimecres 25 a la lliga jugant de local davant de l'Unicaja, en un partit que tindrà el seu inici a les 20 hores. Martínez ja podrà fer actuar el lituà Deividas Dulkys, amb contratcte temporal, relleu povisional de Ryan Toolson, el qual ahir assegurava que el seu retorn a les pistes és qüestió tan sols d'unes poques setmanes.

El partit de divendres passat a la pista del Llemotges va deixar com a conseqüència una fractura al nas del pivot David Kravish, que, des d'aleshores, s'està entrenant amb la protecció d'una màscara. El capità, Pere Tomàs, també va rebre un cop a la cama però ja s'ha recuperat. En els darrers dies, a més a més de Dulkys, hi ha hagut la incorporació del dominicà Eulis Báez, després de participar en el mundial.

I una molt bona notícia és la gran resposta de l'afició. A les oficines del Nou Congost les renovacions i altes de carnets funcionen a un molt bon ritme. Se certifica que ha estat una política molt encertada no fer un encariment de carnets, que, aquest curs, inclouen els partits de l'ACB i els de la Champions League.