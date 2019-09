La Copa Catalana de BTT es decideix a l'Anoia amb el Biking Point 2019

Aquest diumenge Igualada serà seu de la darrera prova de la Copa Catalana Biking Point de BTT, el segon circuit internacional amb més punts UCI del món. La cursa, a més, servirà per decidir qui és el guanyador del campionat i tindrà com a al·licients la presència d'uns bikers de talla mundial com és el cas de grans ciclistes com Hugo Drechou, Sergio Mantecón o bé Jofre Cullell, que s'ha de disputar el títol amb Cristofer Bosque; el de Puig-reig que disposa d'un petit avantatge que espera poder fer valer per proclamar-se campió. En la prova femenina, en canvi, Meritxell Figueras ja es va poder assegurar el títol de la Copa arran dels resultats aconseguits al final en la penúltima cursa que es va fer a l'estació de Vallnord.

Els horaris previstos pel que fa a la prova igualadina tenen les 9 del matí com a inici de les proves de cadets, júniors i màsters. Serà a les 10.40 hores quan es donarà la sortida a la cursa d'elit de dones i a les 12.30 serà el moment per als bikes d'elit masculins.

El lliurament de premis serà a les 14 hores. Aquesta prestigiosa cursa de bicicleta de muntanya de diumenge s'afegeix al seguit de competicions esportives que en aquest 2019 han tingut Igualada com a seu amb motiu de ser Ciutat Europea de l'Esport.

La regidora de Promoció de la Ciutat i Esports, Rosa M. Plassa, destaca que «aquesta cursa es fa en una zona que és emblemàtica, amb un circuit de 6 quilòmetres dissenyat a tocar pràcticament del recorregut de l'Anella Verda, que precisament està pensada perquè

s'hi pugui passejar i fer esport».