El Gironella es reforça amb Ramon Rueda, un jugador de banda esquerra

Ramon Rueda, jugador que pot jugar en qualsevol posició de la banda esquerra, és un nou reforç per al Gironella de Xavi Díaz. La temporada passada, aquest futbolista de 22 anys jugava al Balaguer de Primera Catalana i abans al Torrefarrera de Segona. Sinó hi ha cap entrebanc de darrera hora, Rueda ja podrà debutar aquest diumenge (a les 16,30 hores), en el duel que els gironellencs han de disputar al camp d'un Sallent molt necessitat ja que encara no ha pugut sumar cap punt en les dues jornades disputades. Els berguedans, en canvi, porten 4 punts tot i haver cedit un empat a casa amb el Sant Julià de Vilatorta.