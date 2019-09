Palmada i Gibert obren itineraris al desert de Utah

ARXIU PARTICULAR

Joan Gibert i David Palmada, aquest estiu a Utah ARXIU PARTICULAR

Els escaladors manresans Joan Gibert i David Palmada Pelut, del CE Montserrat, tornen del desert de Utah, als Estats Units, on han tirat endavant el projecte «Three from hell», que consistia a obrir tres nous itineraris en tres torres diferents, Mistery Towers, que són a Moab, amb una gran dificultat per la seva roca sorrenca.

Els dos escaladors han obert 3 itineraris batejats com «Desert Monkeys», «Empebrats from hell» i «Muerte destrucción». Les torres escalades són la Pesadilla Gótica, Columna Dórica i la Fortaleza.