Averina és campiona per tercera vegada

La gimnasta russa Dina Averina va guanyar el Mundial de gimnàstica rítmica per tercera vegada consecutiva i va superar la seva germana bessona, Arina Averina, amb tres punts de diferència. També hi va participar l'atleta estatal Polina Berezina, que va quedar 22a, lluny de les places classificatòries per als Jocs Olímpics del 2020, que es disputaran a Tòquio.