El Barça-Atlètic no es veurà per televisió

El Jutjat de Primera Instància número 47 de Barcelona va sentenciar ahir a favor de Mediapro sobre l'emissió del Barça-Atlètic de Madrid femení per Barça TV, que s'anava a emetre avui (16 hores). El conjunt blanc-i-vermell tenia els drets cedits a Mediapro i no havia donat el consentiment perquè el Barça pogués retransmetre el partit per la seva cadena.