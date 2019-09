Una carrera de 20 anys amb el gran èxit del títol mundial de Moto2

El seu pare va ser un campió d'Espanya de motocròs que va marcar una època en les dècades dels 70 i dels 80 del segle passat; el seu oncle Jordi també va ser un pilot destacat, en motocròs i en supercròs. Per tant, no va ser de cap manera estrany que, als 4 anys, Toni Elías Justicia, pugés a les primeres pocket bikes i encetés una vinculació amb el món del motociclisme que encara dura més de trenta anys després.

El 1993, als deu anys, va ser tercer en el campionat català de minimotos i del 95 al 97 corria en escúters i d'allà va passar al nou campionat de l'Open RACC amb una Yamaha de 50 cc.

El 1999 va disputar l'estatal de 125 cc i va acabar tercer, i va fer el seu debut al mundial de la categoria, on va sumar els primers punts. La del 2000 ja va significar la primera temporada sencera al mundial i l'any següent es va implicar en el Telefónica Movistar Junior Team amb Alberto Puig.

Va començar a guanyar curses i el 2001 va ser tercer al mundial en 125 cc, mateixa posició que el 2003 amb l'equip d'Aspar, i va ser quart el 2004. L'any següent va fer el salt a MotoGP, en què destaca el triomf a Estoril el 2006 davant de Valentino Rossi. El 2010 passa a la nova categoria de Moto2 (fins aleshores la de 250 cc) i assoleix el títol, amb set victòries, dins de l'equip de Fausto Gresini.

El retorn a MotoGP no va ser reeixit i el 2014 va participar en el mundial de Superbikes, amb un novè lloc. El 2015 va fitxar per un equip dirigit per Troy Corser que mai no va arribar a existir.