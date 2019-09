Eulis Báez porta el nom del Baxi en la presentació ACB

El WiZink Center va acollir ahir la presentació de la nova temporada 2019-20 de la Lliga Endesa, just el dia abans de l'inici de la Supercopa, que tindrà avui les dues semifinals (Barça-València Basket i Reial Madrid-Montakit Fuenlabrada). La gala va ser conduïda per l'humorista David Broncano i la presentadora Bea Jarrín. La presentació va ser protagonitzada pel to amè i distès dels presentadors i la bona sintonia que van tenir amb els jugadors representants. Cada equip en va tenir un, tots entrevistats per Broncano. El Baxi Manresa va triar per a aquesta gala un dels seus fitxatges més destacats, el veterà Eulis Báez, i el jugador santpedorenc Rafa Martínez també hi va ser (Retabet Bilbao Basket).

També van participar en un vídeo humorístic el jugador del Baxi Ryan Toolson i l'entrenador del club manresà, Pedro Martínez, que va ser l'únic tècnic a aparèixer en un diàleg amb Broncano, que intentava convènver el tècnic català perquè l'entrenés.

Els altres jugadors que van representar els seus clubs van ser Nico Laprovittola (Reial Madrid), Fernando San Emeterio (Valencia Basket), Tomás Bellas (Montakit Fuenlabrada), Javier Justiz (Casademont Zaragoza), Tornike Shengelia (Kirolbet Baskonia), Jaime Fernández (Unicaja), Albert Ventura (Joventut), Álex López (Iberostar Tenerife), Moussa Diagne (MoraBanc Andorra), Goran Huskic (San Pablo Burgos), Oriol Paulí (Herbalife Gran Canaria), Sadiel Rojas (UCAM Murcia), Kostas Vasileiadis (Monbus Obradoiro), Darío Brizuela (Movistar Estudiantes) i els exjugadors manresans Pierre Oriola (Barça) i Nacho Martín (Coosur Real Betis). Avui es disputarà el Barça-València (18.30) i el Madrid-Fuenlabrada (21 hores).