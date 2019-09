L'Igualada Rigat debuta a casa amb el Calafell

L'OK Lliga començarà aquesta tarda a les Comes amb el duel de l'Igualada Rigat i el Calafell. El partit començarà a les 18 hores i arriba després de la Supercopa en la qual els anoiencs van cedir en la semifinal amb el Barça (1-3), tot i que després els blaugrana cedien en la final amb el Reus Deportiu, campió brillant.

L'equip del Calafell, casualitats de la vida, és entrenat per Ferran López, entrenador de l'IHC en les últimes temporades i que torna a les Comes en el primer partit de la lliga, i ara com a visitant. Pel que fa a l'Igualada Rigat, el nou tècnic Francesc Linares podrà comptar amb tots els seus efectius, fins i tot amb el júnior Aleix Marimon, que ja ha superat el cop a l'ull que li va impedir disputar la semifinal de la Supercopa. L'equip va fer dijous la sessió més suau de tota la setmana, després de la càrrega més forta dels entrenaments de dilluns i de dimecres. Els àrbitres del partit són Íñigo López-Leitón Zapico i David Godia Canaleta.