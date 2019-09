Muralla manresana al camp de l'Horta

Amb menys pressió al damunt gràcies al triomf assolit diumenge sobre el Santfeliuenc (2 a 0), que va fer passar full de dues derrotes seguides, el CE Manresa sortirà al Feliu i Codina per fer front a l'UE Horta. Es tracta d'un dels equips més complicats de Tercera, i ara és el màxim golejador del grup 5è amb els seus 11 gols en només 4 partits (el Manresa n'ha marcat quatre). El conjunt barceloní va prendre part el curs passat en el play-off d'ascens i enguany torna a ser un dels clars aspirants per poder repetir-hi presència. És el quart classificat amb 7 punts, un més que els bagencs.

L'entrenador del CE Manresa, Andreu Peralta, té molt clar que «l'Horta és un dels adversaris més difícils. És un equip que disposa altra vegada d'un bloc molt sòlid, que genera molt perill, sobretot a casa seva. Tot i això penso que serà un partit obert. Ells sortiran a l'atac, amb molts jugadors a la davantera. Això ho hem de saber aprofitar. En tot cas, sí ens caldrà estar alerta per no deixar espais que ens podrien fer mal».

Respecte del seu equip, Andreu Peralta comenta que «ens trobem en la dinàmica de sempre, hem de treballar amb il·lusió per poder anar millorant. A cada partit que hem jugat hem tingut un munt d'ocasions. Però ens falta que la pilota, en lloc d'anar al pal, pugui entrar dins la porteria rival».



Un total de 43 precedents

L'Horta va perdre el primer partit a casa amb la Pobla de Mafumet per 1-2 i va golejar per 4-2 l'equip del Peralada. Com a visitant, el CE Manresa es va estrenar amb una victòria a Figueres (1-2) i va cedir per la mínima, als darrers minuts, al camp del Sants (1-0).

Ambdós equips han jugat en 43 ocasions al camp de l'Horta. Va ser el dia 18 de gener de l'any 1931 el primer cop, al mateix escenari del Feliu i Codina, que és un dels camps més antics de Catalunya. El resultat d'aquell partit va ser un 1-0 per als barcelonins, que és el mateix resultat que el darrer dels enfrontaments, el 2016.

L'Horta ha guanyat 25 partits i el Manresa 12, amb un total de sis empats. La última vegada que el Centre d'Esports va poder treure un resultats positiu del terreny de joc del Feliu i Codina va ser en la temporada 2000-01, amb un 0-4 rotund, quan ambdós conjunts es trobaven a Primera Catalana. En acabar aquell campionat, l'equip blanc-i-vermell va assolir l'ascens a la Tercera Divisió.