El Sala 5 Martorell i el Manresa FS es veuen les cares en un derbi recuperat

Amb la segona jornada de lliga arriba a Segona B un partit que ha arrossegat sempre una rivalitat històrica. El Sala 5 rebrà, al pavelló municipal de Martorell a partir de les 19,30 hores, el Manresa FS. Es recupera el derbi després que els martorellencs juguessin durant la temporada passada a la Tercera Divisió i aconseguissin l'ascens en un final de lliga emocionant.

El Manresa FS arriba al partit amb el disgust per la derrota en el Pujolet davant de La Unión (7-8). En canvi, el Sala 5 va golejar amb autoritat (1-5) al terreny de joc de l'Indústries B, a Santa Coloma de Gramenet.

El conjunt manresà dirigit per Manel Moya estarà obligat aquest vespre a recuperar la sintonia dels partits de la pretemporada, i de manera especial les actuacions que va oferir enfront de l'Escola Pia i del Movistar Inter B en el Trofeu de les Codines. A més de la baixa per llarga durada de Corvo, avui no serà tampoc a Martorell Josan ni Adil. El porter té una fractura en un dit del peu, que es va fer durant el darrer partit a casa.

El Martorell i el Manresa s'han enfrontat en competició oficial en nombroses ocasions a la lliga. No tantes, però ben transcendentals, també a la Copa Catalunya. L'any 1985 ja competien amb uns noms diferents als actuals: el Mainada Sport i l'Escodines.