Valverde admet que el Barça ha de canviar la dinàmica fora de casa

L'entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, va admetre ahir en la roda de premsa prèvia al partit d'avui contra el Granada que «l'equip ha de canviar la dinàmica fora de casa». Els blaugranes encara no han sumat cap victòria fora de casa aquesta temporada.

L'enfrontament d'avui (21 hores) a la ciutat andalusa és una bona oportunitat per allunyar les grans crítiques que pateix el Barça en els partits com a visitant, on no només no ha guanyat, sinó que no genera el gran volum d'ocasions que sí que té al Camp Nou.

Valverde va assegurar que els toca ser «més verticals i contundents» i que han d'intentar tenir més ocasions que el rival en aquests partits de visitant. Respecte del Granada, rival del Barça avui, va afirmar que el seu inici de temporada és bo i que els equips que acaben de pujar a Primera Divisió són perillosos a principi de curs, com ja li va passar al Barça amb l'Osasuna al Sadar.



Messi pot debutar a la lliga

Amb la incògnita de si serà titular o no, el capità del Barça Leo Messi pot debutar en lliga després de la lesió que ha patit al soli i que el va apartar durant aquest inici de temporada. El dimarts va debutar ja en la Lliga de Campions en el partit contra el Borussia Dortmund i Valverde es va mostrar optimista amb el seu rendiment.

A més, Junior Firpo jugarà per primera vegada de titular en partit oficial, a causa de la lesió de Jordi Alba, que estarà de baixa entre dues i tres setmanes. «És una bona oportunitat perquè ell pugui acostumar-se al nostre joc», va explicar el tècnic blaugrana.

El Nuevo Los Cármenes és un estadi en què els blaugrana acostumen a treure un bon resultat. De fet, es van proclamar campions de lliga en la temporada 2015-16 a l'estadi del Granada, amb un resultat de 0-3, i l'últim partit disputat entre ambdós clubs al camp andalús també va guanyar el conjunt blaugrana (1-4).

Però els blaugrana també han patit alguna derrota. La darrera vegada que el Granada va vèncer el Barça va ser la temporada 2013-14, amb Tata Martino a la banqueta i un equip molt descompensat, que va aprofitar el Granada per aconseguir una històrica victòria (1-0) amb gol de Brahimi.